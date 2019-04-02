Детский тренер по спортивной гимнастике из Челябинска Андрей Телицын опубликовал фотографии спортивной школы, в которой он работает, в ужасающем состоянии.

В подборке фотографий ученики Телицына позируют на фоне облезлых стен гимнастических залов, невооруженным глазом видно, что зданию требуется ремонт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Telitsyn (@andreytelitsyn) 29 Мар 2019 в 5:17 PDT

«Очень похоже на знаменитую стену легендарного тренажерного зала Golds Gym Venice в Калифорнии, на фоне которой фотографируется каждый уважающий себя атлет, оказавшийся там», — пишет Телицын, иронизируя, что возможно, стена в челябинской спортшколе тоже когда-то станет достопримечательностью.

Тренер в подписи к фото обратился к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру: «Надеемся, что наш новый губернатор работает над тем, чтобы подобный пейзаж в Челябинске остался только в фотоархивах».