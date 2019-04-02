Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о конкуренции в сборной России по лыжным гонкам и о преимуществах подхода отдельных тренировочных групп. Слова великой лыжницы цитирует портал «Известия».

Вяльбе заявила, что огромную роль в успехе на чемпионате мира сыграло наличие в сборной разных тренерских микрогрупп под руководством Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, Юрия Бородавко и Егора Сорина. «Если семь-восемь лет назад я была противницей такого подхода, то сейчас обеими руками «за». Ведь были годы, когда одна группа полностью проваливалась на ЧМ, а в другой были спортсмены, которые находились в хорошей форме и приносили медали», — сказала президент ФЛГР, добавив, что таким образом в сборной есть здоровая конкуренция.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде сборная России завоевала восемь наград: пять серебряных и три бронзовых медали.