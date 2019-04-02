Мужская сборная России по керлингу потерпела четвертое поражение на чемпионате мира в канадском Летбридже. Обидчиком нашей национальной сборной на этот раз оказалась команда США.

В матче кругового турнира против американцев сборная вышла в следующем составе: скип Сергей Глухов, вице-скип Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. Поражение сборной России вышло разгромным, счет в матче 10:3 в пользу сборной США.

Ранее россияне трижды проиграли на старте турнира и один раз одержали победу. Поражения сборной России нанесли шотландцы, канадцы и швейцарцы. В утренней сессии 1 апреля Россия одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 6:4.

Сегодня, 2 апреля, российские керлингисты сыграют со сборной Китая, начало матча в 23:00 по московскому времени.