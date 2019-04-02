Петербургские армейцы наконец обыграли московских, одержав первую победу за семь матчей в этом сезоне.

Московский клуб имел преимущество и нанес больше бросков по воротам, а СКА хорошо оборонялся, не давая гостям создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот. Однако главным героем вечера стал Игорь Шестеркин, который совершил, возможно, сейв сезона, отразив шайбу «черенком» клюшки. Казалось, что вратаря уже поймали на противоходе. Но он вернулся в игру и не дал шайбе попасть в сетку ворот.

В неравных составах армейцы тоже смотрелись уверенно, однако в первом периоде творили странные вещи, дважды нарушая численность. Тем не менее обе шайбы СКА забросил при игре пять на пять — вопросов к судьям ни у одной, ни у другой команды быть не может.

С точки зрения финального противостояния игра была равной, но преимущество по-прежнему на стороне московской команды. У них остался еще один матч дома, и если это все, на что способна команда Ильи Воробьева, то шансы петербуржцев выйти в финал Кубка Гагарина не сильно увеличились. Возможно, психологическое преимущество сейчас на стороне гостей, но нет сомнений, что в этом сезоне классом выше ЦСКА, что показали предыдущие матчи.

Игорь Никитин наверняка учтет ошибки третьей игры, перетасует состав, и на четвертый матч выйдет другая команда, которую мало будут волновать ошибки, допущенные два дня назад. В армейском дерби еще ничего не решено, но СКА рано думать, что он выровнял положение сил. Даже победа во второй игре не даст команде Воробьева права так думать, ведь нужно помнить – следующие два матча пройдут в Петербурге, где еще несколько дней назад СКА не оказал серьезного сопротивления. Нужно понимать, что в этой серии понятия «дома» и «в гостях» играют совсем малую роль, куда важнее роль тактических замыслов тренеров. И пока Никитин продолжает обыгрывать Воробьева.