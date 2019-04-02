Турнир по волейболу в рамках спартакиады молодежи допризывного возраста Невского района Санкт-Петербурга пройдет в 15:00 мск 6 апреля на базе ФОК Центра спорта Невского района. Команды должны приехать не позднее 14:30 мск.

К участию в турнире по волейболу допускаются юноши и девушки Невского района 2002-2004 годов рождения, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Состав команды не более 8 человек и представитель команды. На площадке смешанный состав: 3 юноши и 3 девушки. Спортивная форма, одинаковая по цвету, и обувь, соответствующая требованиям к месту проведения матчей по волейболу, обязательны.

Дополнительная информация по тел.: 329-05-18.