Киргизский боец смешанного стиля Валентина Шевченко подписала новый контракт с UFC. Об этом заявил её менеджер Роджер Аллен в интервью порталу ESPN.

По словам Аллена, условия нового контракта Шевченко значительно лучше её предыдущего соглашения с промоушеном. «Мы заключили крайне выгодную сделку, которая отражает ее желание стать одним из наиболее активных чемпионов организации», — заявил агент киргизской спортсменки, добавив, что их отношения с UFC становятся все лучше и лучше.

Напомним, Шевченко является действующей чемпионкой UFC среди женщин в наилегчайшем весе, этот титул она завоевала 8 декабря 2018 года в бою против полячки Йоанны Енджейчик на турнире UFC 231.

Первая защита титула для Шевченко пройдет 9 июня в Чикаго. Соперницей бойца станет американка Джессика Ай.