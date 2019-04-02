Nevasport продолжает серию материалов о лучших иностранных футболистах команд Российской премьер-лиги. Начали мы с «Зенита», вторым клубом стал московский «Спартак», третьим — московский «Локомотив». В этот раз речь пойдет о ЦСКА.

Московский ЦСКА — это клуб, который, возможно, лучше всех в российской премьер-лиге работает с легионерами из дальнего зарубежья. Конечно, было и много промахов, вспомнить хотя бы Муссу Маазу или Давида Янчика, однако такого количества качественных футболистов, как в армейской команде, не было ни у кого. Все они в одну сборную поместиться не могут, но мы старались выбирать максимально справедливо.

Вратарь: Сергей Перхун

Все болельщики ЦСКА хорошо помнят трагическую судьбу этого украинского вратаря. Перхун погиб после столкновения с футболистом «Анжи» Будуном Будуновым во время одного из игровых эпизодов. Вратарь совсем недавно пришел в ЦСКА из молдавского «Шерифа», но уже успел зарекомендовать себя качественным голкипером.

Левый защитник: Понтус Вернблум

Швед стал поистине уникальной находкой для ЦСКА. Леонид Слуцкий ставил его на любой позиции, от защитника до нападающего, и везде он смотрелся неплохо. Левого центрального Понтус тоже не раз играл, поэтому для него это положение на поле вполне подходит.

Центральный защитник: Дейвидас Шемберас

Литовский защитник умудрился успешно существовать в ЦСКА во одно время с братьями Березуцкими и Игнашевичами. Более того, он стал рекордсменом среди иностранцев в премьер-лиге по числу проведенных матчей, а вместе с армейцами выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России и шесть Кубков страны.

Правый защитник: Марио Фернандес

Как бы ни хотелось поставить на место правого защитника нигерийца Чиди Одиа, Марио Фернандес, несмотря на смену гражданства, своей игрой доказал, что является лучшим легионером ЦСКА на этой позиции. Фернандес, возможно, вообще лучший защитник-легионер чемпионата России. Один из лучших – точно, и это при том, что его покупали никому не известным игроком.

Опорный полузащитник: Элвир Рахимич

Мало кто помнит, но гений опорной зоны до ЦСКА пару лет успел провести в «Анжи», и именно там его заметили скауты армейцев. Босниец провел в Москве 14 успешных лет, выучил русский язык, а теперь тренирует детей 2002 года рождения в академии клуба.

Центральный полузащитник: Кейсуке Хонда

Японца приобрели у голландского клуба «ВВВ-Венло», и в ЦСКА он сразу заиграл, потому что хотел уехать в один из топовых европейских чемпионатов. Хонда не всегда показывал свой максимум, но даже не стараясь он превосходил многих одноклубников и заслужил приглашения в «Милан». Жаль, что там такой номер не прошел, и теперь Хонда отдыхает в Австралии.

Атакующий полузащитник: Даниэль Карвалью

Бразилец стал творцом победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Он стал первым иностранным игроком, которого признали футболистом года в России, а в том победном для армейцев сезоне бразилец за 50 матчей забил 15 голов и отдал 21 результативную передачу. Жаль, что с приходом славы Даниэль быстро сдал: он располнел, пошел по арендам и в итоге уехал обратно в Бразилию, где завершил карьеру год назад.

Правый полузащитник: Милош Красич

Красич был бессменным правым вингером ЦСКА на протяжении семи лет, с командой он завоевал гору трофеев, включая Кубок УЕФА. Серб должен был войти в список тех, для кого чемпионат России станет отправной точкой для карьеры в Европе. Но в «Ювентусе» не задалось. Сначала все было отлично, серб даже оформил хет-трик и получил прозвище «новый Недвед», но потом пришел Конте и вычеркнул серба из своих планов. Сейчас 34-летний игрок уже завершил карьеру.

Левый полузащитник: Зоран Тошич

Тошич, наоборот, приходил в ЦСКА из топ-клуба, и казался сбитым летчиком. Но Тошич в «МЮ» и Тошич в ЦСКА – совсем разные игроки, и семь лет в армейском клубе это показали. Никто еще не был так быстр на левой бровке фланга армейцев, как серб. Однако с Красичем в команде он не пересекался, поэтому чисто сербских флангов у ЦСКА не было.

Центральный нападающий: Вагнер Лав

Не зря этот бразилец взял себе такой псевдоним – в итоге между ним и ЦСКА случилась крепкая любовь. Иначе как объяснить тот факт, что Вагнер два раза возвращался в московский клуб? Помимо многочисленных трофеев в составе ЦСКА, нападающий стал первым и единственным членом клуба Григория Федотова: в чемпионате России он забил 169 мячей, больше не забивал ни один иностранец.

Центральный нападающий: Ивица Олич

В чемпионском 2005 году отличную связку вместе с Лавом образовал Ивица Олич, который в первые же десять матчей за ЦСКА забил семь мячей, а за четыре года помог армейцам завоевать все трофеи, которых они хотели. Олич не всегда был игроком стартового состава, но даже при этом ему удалось забить за ЦСКА 35 голов.