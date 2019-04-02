Nevasport публикует видеорепортаж с открытого турнира по керлингу, проведенного нами в миувшую субботу в Санкт-Петербурге.

Участвовать в мероприятии могли все желающие. Их было предостаточно, ведь тренером для тех, кто только начинает свой путь в керлинге, и тех, кто пусть и недолго, но занимается этим видом спорта, стал бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Крушельницкий.

В турнире приняли участие шесть команд: «Чайники», «Салют», «50 ударов шваброй», «Озорные Швабры», «Буревестник», «Мойка-топчик». В качестве судьи соревнований выступил Николай Чередниченко, который присудил победу коллективу «50 ударов шваброй».

Серебро соревнований досталось «Озорным швабрам», бронза — «Мойке-топчик».

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