Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.

Серебро у команды из Свердловской области в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Екатерины Глазыриной. На третьем месте сборная Красноярского края (Елена Чиркова, Наталья Гербулова, Диана Якимец, Маргарита Васильева).

Чемпионат России проходит в Тюмени. Сегодня здесь состоится также мужская эстафета. В одной команде здесь побегут лидер сборной Александр Логинов и любитель лишних кругов Евгений Гараничев.

Ранее советская экс-биатлонистка Анфиса Резцова, мать Кристины Резцовой, заявила, что ее дочь стоит рассматривать в приоритете подготовки к Олимпийским играм 2022 года.