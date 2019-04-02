Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение карьеры ирландца Конора Макгрегора.

По словам Нурмагомедова, завтра Конор напишет, что возвращается. Хабиб считает, что это такой уход, когда человек уходит, чтобы все о нем говорили, а с UFC у него, наверное, не вышло договориться, и он хочет, чтобы они почувствовали, что будет, если он уйдет.

«Не думаю, что это чистый пиар. Но, в частности, и для этого тоже», сказал Нурмагомедов, слова которого приводит Sport24.

Он также добавил, что сейчас же и у него идут переговоры с UFC по поводу следующего боя.

«Знаете, это как, когда ревнивая жена говорит, что уходит», — добавил Хабиб.

Отметим, ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова, припомнив ему потасовку после боя 6 октября за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.