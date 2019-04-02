Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий признался, что ошибся с оценкой потенциала нападающего армейцев Федора Чалова.

По словам Березуцкого, он ошибался насчет Чалова и считал, что тот не сможет достигнуть такого уровня, на котором он находится сейчас, что его максимальный уровень будет ниже. Березуцкий отметил, что Чалов доказал всем, что Алексей ошибался.

«Он сам понимает, что ему нужно работать», — сказал Березуцкий на YouTube-канале «Foot’больные люди».

Отметим, ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов попал в сферу интересов клубов из топ-5 Английской премьер-лиги. Об этом прессе сообщил его агент Шандор Варга.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл в 21 туре РПЛ из 21, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.