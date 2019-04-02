Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда и при каких условиях вернется в октагон.

По словам Нурмагомедова, он хочет вернуться в сентябре, но есть загвоздка с UFC, он заключается в том, что в сентябре не могут вернуться Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, а Хабиб сказал, что не вернется без них.

«Моё условие — я без них не вернусь. Это я выпрыгнул, а они за меня пострадали. Смешно — они мне денег предлагают, а ты откажись от своих слов. Интересно, когда люди тебя, что называется, по себе судят», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что Хабиб будет защищать чемпионский титул в сентябре.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.