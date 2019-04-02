В индивидуальной гонке на десять километров среди женщин победу одержала представительница Тверской и Московской областей Наталья Непряева.

Лыжница показала результат 23 минуты и 59,7 секунд.

Второе место с отставанием в 13 секунд заняла лыжница из Республики Татарстан Анна Нечаевская. Третий результат с отставанием в 19,6 секунд от победителя показала Анастасия Седова, которая представляет Нижегородскую область и Республику Мордовию.

Отметим, ранее Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем, а победу одержала Наталья Матвеева.

Кроме того, лыжница Анастасия Седова выиграла соревнования в женском скиатлоне на чемпионате России. Спортсменкам необходимо было преодолеть дистанцию в 15 километров: 7,5 км классическим стилем, и еще 7,5 км свободным. Результат Седовой на финише — 39 минут 22 секунды.