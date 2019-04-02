Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможную продажу братьев Алексея и Антона Миранчуков в зарубежный клуб.

«Никогда не говори никогда. Мы же живем в эпоху коммерческих решений», – сказал Кикнадзе в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». По его словам, если будет хорошее предложение, в «Локомотиве» не будут препятствовать переходу, потому что игрокам надо расти.

Однако Кикнадзе отметил, что речь идет о загранице, потому что соперников усиливать «Локомотив» точно не хочет.

«А потом сами ребята к ним не пойдут. То, что отличает команду, – верность цветам», — добавил функционер.

Кикндазе подчеркнул, что продавать Миранчуков надо на максимуме, а не на равном фоне. Он считает, что Лига чемпионов не получилась, а в сборной братья были задействованы минимально, поэтому должна немного измениться ситуация, чтобы можно было обсуждать стоимость их контрактов и стоимость трансферов, которая была бы достойна игроков.

«Ни по одной кандидатуре не скажу нет», — заключил Кикнадзе.

Напомним, братья Миранчуки защищают цвета «Локомотива» с 2013 года. В 2016 году Антон Миранчук на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию», в составе которой провёл тридцать матчей и забил четырнадцать голов и стал серебряным призёром чемпионата Эстонии.

В составе «Локомотива» братья Миранчуки стали чемпионами России сезона 2017/2018. С 2015 года Алексей вызывается в национальную сборную, а через два года вызвали Антона. Алексей сыграл первый матч в сборной против команды Белоруссии, это была товарищеская игра. Антон дебютировал в основной сборной тоже в товарищеском матче против сборной Южной Кореи.