Тренер российского фигуриста Андрея Лазукина Алексей Мишин рассказал о ситуации, в которую попал он и его подопечный.

По словам Мишина, которые приводят ТАСС, он и Лазукин в пожарном порядке занимаются оформлением визы.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Лазукин станет участником командного чемпионата мира в японской Фукуоке, который стартует уже 11 апреля. Место для Лазукина на этот раз освободил Михаил Коляда, вновь лечащийся от гайморита.

Таким образом, Лазукин стал третьим подопечным петербургского тренера Алексея Мишина, который отправится в Фукуоку. Две другие воспитанницы — девушка Лазукина Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

В парных состязаниях Россию представят Наталья Забияко / Александр Энберт, в танцах на льду — Виктория Синицина / Никита Кацалапов.