Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал YouTube-каналу ФУХ, почему на ноге у него изображена конопля и как он завлек свингеров.

По словам футболиста, татуировку в виде листа конопли он сделал около двух лет назад, она никому не посвящена. «Мы проходим допинг-тесты. Я могу только руки потереть и понюхать. И все», – сказал Ещенко.

Также игрок красно-белых рассказал, что к нему никогда не подкатывали представители нетрадиционных меньшинств, но однажды подходили свингеры.

«Я только приехал из Иркутска, полгода был в Москве. Был в кафе на Тверской. У меня тогда еще были кудрявые и крашеные волосы. Может, этим и завлек их», — поведал Ещенко, отметив, что общение в итоге ни к чему не привело.

Действующий контракт Ещенко со «Спартаком» истекает по завершении текущего сезона. В декабре он порвал кресты, перенес операцию и только в конце марта начал тренироваться в общей группе.