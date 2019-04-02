Российский биатлонист Дмитрий Малышко, представляющий команду Санкт-Петербурга, не успел вовремя выйти на старт мужской эстафеты на чемпионате России.

Причиной стал просчет сервисменов, которые вовремя не успели дать Малышко лыжи. Гонка началась без Дмитрия. В итоге он завершил свой этап на 9 месте. В команде Малышко также бегут Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев.

Уже успел прокомментировать инцидент «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

«Есть информация от Касперовича, что Малышко перед стартом побежал в известное место с лыжами и там их забыл. Но это всё нужно проверять», – заявил он в эфире «Матч ТВ».

Аналогичная ситуация произошла с Евгением Гараничевым в пасьюте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Гараничев опоздал и вовремя не пришёл в стартовый городок. Спортсмен должен был стартовать первым из россиян — под 15-м номером. Тренер тогда оправдал Гараничева незнанием английского языка.