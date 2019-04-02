День физкультурника-2017 в Петербурге. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга

День физкультурника-2017 в Петербурге. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга

1 апреля в 16:00 на базе ГБОУ СОШ №90 состоялось районное совещание с учителями физической культуры Выборгского района Санкт-Петербурга.

В ходе совещания сотрудники Центра спорта обсудили с учителями актуальные вопросы, а также рассказали о предстоящих спортивных мероприятиях среди учащихся общеобразовательных учреждений Выборгского района в 2019 году. Ученики школ смогут принять участие в соревнованиях по военно-спортивному многоборью, летнем Фестивале ГТО, спартакиаде семей и других спортивных мероприятиях района и города.

Во второй части состоялось награждение общеобразовательных учреждений по итогам Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» в Выборгском районе в 2018-2019 году. С февраля по март школьники соревновались в таких видах спорта как баскетбол 3×3 (стритбол), шашки, настольный теннис, легкая атлетика.

По итогам командного зачета победителями и призерами соревнований в своих возрастных категориях стали:

Учащиеся 2002-2003 г.р.:

I место – Гимназия №105,

II место – Гимназия №622,

III место – Гимназия №74

Учащиеся 2004-2005 г.р.:

I место – СОШ №112,

II место – СОШ №115,

III место – Гимназия №105

Учащиеся 2006-2007 г.р.:

I место – Гимназия №622,

II место – СОШ №534,

III место – Гимназия №652

Представители школ получили грамоты и кубки Центра спорта Выборгского района. Конечно же, не остались они и без аплодисментов и поздравлений.