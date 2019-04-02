Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля, сообщает РПЛ в своем микроблоге.

Продлится чемпионат до 17 мая 2020 года.

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля.

После 21 тура нынешнего сезона ЧР лидером турнирной таблицы остается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 44 очка. Сразу за ним с отрывом в шесть очков идут московский «Локомотив» и «Краснодар», делящие второе и третье место.

По-настоящему чемпионский матч состоится в это воскресенье на «РЖД Арене»: «Локо» примет у себя «Зенит». Старт матча — в 19:00 мск.

Ранее бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил: «Впереди матч с «Зенитом». Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России».