Команда Тюменской области, за которую бежали лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Евгений Гараничев, заняла только шестое место в эстафете на чемпионате России.

Золото взяла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Ранее сообщалось, что еще один член российской сборной, представляющий команду из Петербурга, Дмитрий Малышко опоздал на старт. Были неприятности и у других биатлонистов: мимо финишного коридора проехал Александр Волков, а Матвей Елисеев забыл зарядить обойму винтовки.

Ранее в Тюмени прошла женская эстафета. Победу одержала также команда ХМАО-Югры.