Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может стать футболистом турецкого «Бешикташа».

Об этом сообщает Fotospor. По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом. Отмечается, что клуб из Стамбула хочет арендовать Влашича у «Эвертона» на один сезон.

Ранее сообщалось, что хорват заинтересовал тренерский штаба клуба из Ливерпуля, и теперь «Эвертон» не станет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.

В текущем сезоне хорватский футболист провел в футболке ЦСКА 18 встреч в РПЛ, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. В матчах Лиги чемпионов игрок отличился тремя голами и двумя передачами в шести играх группового этапа.