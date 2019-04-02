Российский и корейский шорт-трекист Виктор Ан в апреле прилетит в Россию, чтобы пройти предсезонное медицинское обследование.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

По словам Барышевой, Ан прилетит для углубленного медицинского обследования в Россию, и ориентировочно это запланировано на апрель.

Ранее Виктор Ан рассказал, что планирует возобновить карьеру и вернуться к выступлениям на первом отборочном российском турнире в следующем сезоне. В случае непрохождения отбора, Ан хотел бы заняться развитием шорт-трека в России, чтобы молодые спортсмены могли наслаждаться этим видом спорта.

Напомним, Виктор Ан — олимпийский чемпион по шорт-треку в составе сборной России на играх в Сочи 2014 года.