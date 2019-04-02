Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.

«Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок», — заявил Губерниев и объяснил свои слова тем, что это бред.

Комментатор, слова которого приводит «Спорт день за днем», добавил, что каждый спортсмен сам себя ограничивает в чем-то, и незачем вводить общие ограничения.

Отметим, ранее Елена Вяльбе заявила, что в сборной России нужно ввести правило не общаться в социальных сетях во время крупных турниров. Она отметила, что такое правило действует в национальной команде Швеции.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде сборная России завоевала восемь наград: пять серебряных и три бронзовых медали.