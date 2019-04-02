Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин восстановился после травмы.

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Сообщается, что Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений.

Ранее прогнозировалось, что восстановление полузащитника будет длиться от четырех до пяти недель, из-за чего он не сыграет против ЦСКА 5 апреля.

Отметим, Роман Зобнин травмировал руку в матче чемпионата России против «Зенита» (1:1). Футболист был прооперирован и пропустил матчи сборной России в квалификации чемпионата Европы-2020.

Напомним, 24-летний полузащитник защищает цвета московского «Спартака» с 2016 года. До этого Зобнин входил в состав столичного «Динамо». С 2015 года игрок привлекается в сборную России.