Португальский специалист Жозе Моуринью, в данный момент находящийся без работы, рассказал о желании поработать в немецкой Бундеслиге.

По словам Моуринью, в Германии он еще не работал. «Почему мы бы не сделать это?» — задался вопросом португалец и отметил, что он хотел бы выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, а также завоевать чемпионство в разных странах с пятым клубом.

Однако тренер, слова которого приводит Record, добвил, что жизнь такова, что желания не всегда исполняются, но амбиции Моуринью не ограничены только этим.

Отметим, ранее сообщалось, что интерес к тренеру проявляет мюнхенская «Бавария».

Напомним, в январе Жозе Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «МЮ» из-за неудовлетворительных результатов.