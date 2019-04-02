Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не во всем прав в своем конфликте с Конором Макгрегором.

«Почему не согласился снять в социальном ролике против насилия в школах США, чтобы сократить срок отстранения? Я таким не занимаюсь», — сказал Нурмагомедов. Он заявил, что сниматься где-то не собирается, потому что не считает себя виновным.

Хабиб, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, он считает, что прав процентов на 80, за исключением некоторых моментов. «Может, в некоторых моментах не прав», — подчеркнул боец.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.