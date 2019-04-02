Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился мнением о своем выступлении в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

По словам Гараничева, он старался работать до последнего, невзирая на то, на какой позиции он принял эстафету. Биатлонист поблагодарил всех болельщиков, которые пришли в будний день на трибуны «Жемчужины Сибири», а также всех, кто переживает за спортсменов у экранов телевизоров и поддерживает даже после неудачных гонок.

«Очень хотелось показать результат. Старался отработать для болельщиков сегодня по максимуму», — сказал Гараничев, слова которого приводит «Тюменская арена».

Отметим, команда Тюменской области, за которую бежали лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Евгений Гараничев, заняла только шестое место в эстафете на чемпионате России.

Золото взяла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова.