Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал мнение о том, что его деятельность многих раздражает.

«Я превращаю спорт в шоу? Меня обвиняют люди, которые ни черта не понимают», — заявил Губерниев. По его словам, все те, кто в принципе понимает реалии, знают, что спорт — это шоу. Губерниев добавил, что когда сидишь на бюджетных деньгах и ни за что не отвечаешь — наверное это не шоу.

Комментатор считает, что если человек, раздражаясь смотрит концерт исполнителя или раздражаясь слушает его репортажи, не переключая, сыплет цитатами – это совершенно нормально.

«Какая разница, цифры есть – у нас самый успешный проект биатлонной программы, мы на канале «Матч ТВ» зарабатываем деньги», — сказал Губерниев, слова которого приводит Kalashnikov Media.

Отметим, ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.