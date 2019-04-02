Бывший президент «Афипса» Андрей Андреев рассказал о возможном создании команды «Сочи-2» в поселке Афипское.

По словам Андреева, пока это только тема для обсуждения.

«Дай бог, чтобы в премьер-лигу вошла основная команда «Сочи», мы молимся на это», — добавил он и отметил, что продолжение дальнейших разговоров о создании «Сочи-2», который мог бы выступать в Афипском, возможно только в данном случае.

Андреев рассказал, что стратегию вырабатывает один человек — владелец клуба Борис Ротенберг.

«Если будет премьер-лига, то логично, чтобы дубль выступал в Афипском. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это социальный вопрос: Сочи и так перенасыщен всеми видами мероприятий. И потом, в Афипском соблазна у молодежи будет поменьше. Там можно воспитывать юную поросль — вся инфраструктура для этого есть», — сказал Андреев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в данный момент «Сочи» занимает третье место в таблице ФНЛ, имея в активе 54 очка. От дающего права попасть в РПЛ напрямую второго места команду Точилина отделяет три балла. До конца чемпионата сочинцам предстоит провести еще девять встреч, в том числе с прямыми конкурентами за место в премьер-лиге.