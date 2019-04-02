Дмитрий Пономаренко, хоккейный блогер:

СКА сократил счет в серии до 2-1 в финале конференции Кубка Гагарина – сумел дожать ЦСКА в овертайме. Первый период, считаю, был отвратительным, как с той, так и с другой стороны. Что там творилось – мне, как хоккейному специалисту, было непонятно. Хозяева совершали ошибку за ошибкой с численным составом, удалившись два раза подряд. В таком матче это перебор, тем более, когда уступаешь в серии 0:2.

ЦСКА, получив шанс реализовать большинство, ни разу этим не воспользовался. Даже до бросков по воротам не доходило. Чудовищное количество ошибок в передачах совершали москвичи, будто бы приехали в Питер заранее проигрывать.

Все перевернула последняя секунда периода, когда Патрик Херсли сделал чудовищную ошибку. При этом ладно он сорвал шайбу с крюка, но мог же все исправить, рвануть на пятак и перекрыть Корнаухова, но он не сумел это сделать. Я хвалил этого защитника, называл его бейсбольной битой, у него действительно убойный бросок. Но насколько хорош Херсли в атаке, настолько он порой неудачно играет в своей зоне. Херсли на чудил – этот гол полностью его вина.

Во втором периоде в самом начале Григоренко бросал уже в пустые ворота. Казалось бы, уже все. Шестеркин был на противоположной штанге. Не может вратарь двигаться быстрее шайбы. Но ему удалось сотворить шедевр. Судорожным движением укротил он шайбу.

Спасение Шестеркина обескуражило ЦСКА. Вдохнуло силы в СКА. Дальше игра пошла под диктовку хозяев. СКА отыгрался, а затем и победил.

Первая шайба СКА – классно сыграл Барабанов, очень хороший игрок, будущее сборной. Дальше Якупов забросил еще одну шайбу. Но…к моему разочарованию гол этот отменили. К счастью для СКА он не стал роковым. Но мне было бы неприятно, если бы после такого не засчитанного гола, СКА бы проиграл. По моему мнению, такие голы должны засчитываться.

Якупов просто двигался в сторону ворот, после этого ничего уже не менял. Если такие шайбы не засчитывать – хоккей все сложнее и сложнее становится. Это уже вторая шайба, напомню, которую отменяют судьи в ворота ЦСКА.

В овертайме все решило индивидуальное мастерство Прохоркина. Далеко не каждый матч он играет, но в этом эпизоде он показал себя очень хорошо. К нему попала шайба – после ошибки ЦСКА (очень много потерь москвичи допустили в этом матче). Казалось бы – ничего опасного, отыгран момент. И вдруг, Прохоркин выигрывает шайбу и наносит бросок на решающий гол.

Надо болельщиков СКА поздравить. СКА в этом матче, считаю, заслужил победу. ЦСКА сыграл, на мой взгляд, неудовлетворительно. Не первый раз мне приходит мысль, что ЦСКА какой-то вялый в этой серии. В двух предыдущих сериях они выглядели по-другому. Но посмотрим, что будет в четвертом матче. Может в этой игре ЦСКА, наконец, проснется и покажет свою мощь в атаке, чего я от них жду.