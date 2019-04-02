Олимпийская чемпионка и новоявленная чемпионка мира Алина Загитова в Такаиси побывала около монумента дружбы Японии и России. Загитова поделилась впечатлением от посещения в своем инстаграме.

Загитова прокомментировала событие, что посетила монумент дружбы между Японией и Россией в парке Хамадэре города Такаиси в префектуре Осака. Побывала там вместе с депутатом парламента Японии и главой Ассоциации сохранения чистой породы акита-ину.

«На постаменте по-русски выгравировано «Российским военным морякам», — пишет Загитова.

Напомним, что в Сайтаме Загитова выиграла золото ЧМ в женском катании. Загитова добилась золотых медалей всех главных турнира по фигурному катанию — чемпионаты мира и Европы, а также финала Гран-при.

2-3 апреля Загитова выступает в Саппоро в рамках ледового шоу «Stars On Ice».