Встреча за Суперкубок России пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Событие произойдет 6 июля 2019 года. Запасными аренами выступят «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и «Волгоград Арена» в Волгограде.

В матче за Суперкубок сойдутся чемпион России и обладатель Кубка страны текущего сезона.

Напомним, что на «ВТБ Арене» еще не было официального открытия. Дебютный матч на стадионе должен был состояться 10 марта — планировалось, что сыграют «Динамо» и «Спартак». Однако за несколько дней до матча поле арены признали неудовлетворительным, московское дерби перенесли на «Арену Химки». Арену ВТБ же закрыли на полную замену газона. Матч, который должен открывать арену, перенесен на неопределенный срок.

Действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА, который обыграл «Локомотив».