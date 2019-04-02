Глава «Реала» Флорентино Перес пребывает в уверенности, что форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе окажется в мадридском клубе

Перес считает, что Мбаппе готов совершить переход в «Реал». По словам президента мадридцев, французский нападающий уже достаточно взрослый для этого. При этом он мало того, что очень хороший игрок, так еще и может вырасти. Перес считает, что если Мбаппе не перейдет в «Реал» в этом году, то обязательно сделает это в следующем.

«Это очень умно. Мбаппе знает, что хочет сделать, и задумывается о своём будущем. Сейчас он в „ПСЖ“, он забивает голы и демонстрирует отличный футбол», — цитирует Переса Mundo Deportivo.

Мбаппе является главной трансферной целью «Реала» на лето. Королевский клуб даже готов побить трансферный рекорд мира, который принадлежит Неймару. «Реал» может потратить за Мбаппе порядка € 280, чтобы нападающий «ПСЖ» оказался на «Сантьяго Бернабеу».