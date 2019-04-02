Бывший наставник сборной России Александр Касперович, возглавляющий сборную Санкт-Петербурга и тренирующий Дмитрия Малышко, считает, что не стоит делать большой сенсации из-за опоздания биатлониста Дмитрия Малышко на старт эстафеты, которая прошла в рамках чемпионата России в Тюмени.

Касперович уверен, что это просто курьезный случай и ничего страшного не произошло. Тренер отметил, что у сборной Петербурга был очень сильный состав в эстафете, команда претендовала на победу. Касперович доволен результатом.

Я хотел бы поддержать в данной ситуации Дмитрия Малышко. Он опытный спортсмен, у него был сложный сезон», — приводит словам Касперовича «РИА Новости».

Малышко, бежавший за команду Санкт-Петербурга, пришел в стартовый створ без лыж, гонка началась без него. Малышко завершил этап на девятом месте.