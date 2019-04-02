«Салават Юлаев» на своей арене победил «Авангард» в третьем матч серии плей-офф финала Восточной конференции — 5:1. Команда Николая Цулыгина сократила отрыв в противостоянии — общий счет в серии стал 1-2.

«Салават» сделал победный задел уже в первом периоде, забив три шайбы. Точными бросками отметились защитник Артём Сергеев и нападающие Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен. Во втором периоде команда из Омска, выступающая в Балашихе, отыграла один гол с помощью форварда Дениса Зернова, который забил в большинстве. В третьем периоде еще две шайбы забросили игроки уфимского клуба Максим Майоров и Петр Хохряков.

Следующий матч также пройдет в Уфе. Игра состоится 4 апреля.