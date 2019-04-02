РФС сообщил о том, что в первых полуфинальных матчах Кубка России будет использована система видеопомощи судьям (VAR).

Как сообщает РФС, система будет использована в режиме LIVE.

В полуфинальных встречах Кубка России встретятся пары «Локомотив» — «Ростов» и «Урал» — «Арсенал». Матчи состоятся 3 апреля в Москве и Екатеринбурге.

Президент РФС Александр Дюков объявил, что российский в футбол вступает в новую эру.

В ноябре РПЛ решили, что система видеопомощи арбитров со следующего сезона появятся в матча чемпионата России. Курсы для специалистов по работе с системой видеопомощи арбитрам открылись в Испании.