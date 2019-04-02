Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о решении использовать систему видеопомощи арбитрам. VAR будет введен уже в первых полуфинальных матчах Кубка России, которые состоятся 3 апреля.

Дюков поблагодарил IFAB и ФИФА за то, что изучив материалы РФС по подготовке судей и видеоассистентов, они приняли положительное решение по использованию VAR на матчах Олимп Кубок России в режиме live уже сейчас.

«Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», — цитирует слова Дюкова официальный сайт РФС.

В полуфиналах Кубка России 3 апреля сыграют «Урал» с «Арсеналом» и «Локомотив» с «Ростовом». На первом матче будет работать Алексей Еськов, а за VAR будет отвечать Михаил Вилков. На игре «Локомотива» и «Ростова» за VAR будут отвечать Сергей Карасев и Виталий Мешков, а главным арбитром этого матча выступит Кирилл Левников.