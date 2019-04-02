Наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

Адиев благодарен болельщикам «Анжи» за то, что они поддерживают его на протяжении всего сезона и даже после провала в матче с «Краснодаром». Адиев отметил, что чувствует эту поддержку. Ему очень приятно.

Адиев пообещал, что приложит максимум своих возможностей и интеллекта, чтобы команда была боеспособной.

«Я — Ваш должник! Когда команду бросили практически все, только Вы мотивируете нас. Мы играем ради Вас! Вместе — мы и есть «Анжи», — цитирует слова Адиева «инстаграм» «Анжи».

Напомним, что Магомед Адиев объявил о своей отставки после крупного поражения в игре 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:5). Отставку не приняло руководство «Анжи», а на следующий день тренер поменял свое решение..