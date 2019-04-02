НХЛ определила лучших хоккеистов марта и опубликовала их на своем официальном сайте.

Бывший вратарь СКА Сергей Боброский стал второй звездой марта. Российский голкипер «Коламбус» Сергей одержал девять побед в 13 матчах. Он отразил 94% бросков с коэффициентом надёжности 1,74.

Первой звездой месяца признан канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счет 27 (7+20) очков в 14 матчах.

Замкнул тройку лучших игроков марта канадский нападающий «Бостона» Брэд Маршан, заработавший 23 (9+14) очка в 15 матчах.

Лучшим новичком признан голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннигтон. На его счету шесть побед в девяти матчах. В марте голкипер отражал 91,2% бросков с коэффициентом надёжности 2,37.