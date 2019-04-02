Главные новости вторника на Nevasport

Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

В мужском фигурном катании России продолжается массовый карантин фигуристов. На этот раз болезнь «схватила» Михаила Коляду. В составе сборной России на командном чемпионате мира в Японии его заменит ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин. Соревнования состоятся в Фукуоке 11 апреля, где Россию вместе с Лазукиным представит Самарин. Участие Лазукина стало неожиданностью для него самого. Алексей Мишин признался, что главной сложностью для его ученика сейчас является оформление визы в Японию.

Малышко вышел на старт эстафеты без лыж

Петербуржец Дмитрий Малышко, представляющий родной город в эстафете на чемпионате России, не успел вовремя на старт эстафеты. Как отметил Дмитрий Губерниев, перед гонкой Малышко решил зайти в туалет и оставил там лыжи. Пришлось срочно бежать за ними. Этап, понятно, было спасти сложно, но он попытался, завершив его девятым.

VAR дебютирует уже в полуфиналах Кубка России

Как отметил президент РФС Александр Дюков, российский футбол вышел на новый уровень развития – он вступает в новую эру. Система видеопомощи арбитров VAR впервые будет представлена на первых полуфинальных матчах Кубка России «Урал»-«Арсенал» и «Локомотив»-«Ростов». В РПЛ VAR появится с 14 июля – именно тогда стартует следующий чемпионат России.

Бобровский – второй игрок марта НХЛ

Экс-голкипер СКА Сергей Бобровский провел качественный март. У Боба не шло начало сезона в НХЛ, но завершение «регулярки» удалось на славу. Бобровский в топе лучших игроков уступил только невероятному Коннору Макдэвиду. За март Бобровский одержал девять побед в 13 матчах, а также отражал 94% все произведенных по его воротам бросков.