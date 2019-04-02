Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что разочарована выступлением мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Тарасова отметила, что в отличии от женщин, мальчики ее расстроили. Тарасова, прежде всего, расстроена не бездарным, по ее мнению, катанием или падением фигуристов. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации.

«Человек, который мог бы спокойно прыгать 3—4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием – все его интервью после произвольной программы подтверждают это», — приводят слова Тарасовой в интервью изданию «Аргументы и факты».

На чемпионате мира в Сайтаме российские фигуристы выступли неважном. Михаил Коляда занял итоговое шестое место. Андрей Лазукин обосновался на десятой позиции. Александр Самарин стал двенадцатым.