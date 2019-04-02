В игре 30-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле периграл «Жирону» со счетом 2:0. Игра прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Встречу судил арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

«Атлетико» долго не мог забить. Счет команда Диего Симеоне открыла лишь на 76-й минуте. Свой третий мяч в сезон забил уругвайский центральный защитник Диего Годин, летом уходящий в «Интер». Уже в добавленное арбитром время счет удвоил лучший бомбардир «Атлетико» Антуан Гризманн, забивший 13-й гол в сезоне.

«Матрасники» с 62 очками, находятся на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата. «Жирона» 34 очками осталась на 13-й позиции.

«Атлетико» предстоит сыграть в следующем туре с «Барселоной». Матч состоится на стадионе «Камп Ноу» 6 апреля. Тогда же «Жирона» сыграет с «Эспаньолом». .