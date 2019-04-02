Российская теннисистка Светлана Кузнецова анонсировала свое участие в турнире WTA в швейцарском Лугано с призовым фондом $ 226 750. Турнир состоится с 6 по 14 апреля.

33-летняя петербуженка в последний раз выходила на корт в сентябре прошлого года, сыграв на турнире WTA в Гуанчжоу. Россиянка восстанавливалась после повреждения колена.

«Начну сезон с турнира в Лугано на следующей неделе», — пишет Кузнецова в инстаграме.

На турнире в Лугано также выступят еще две россиянки — Екатерина Александрова и Евгения Родина. В прошлом году победу в соревнованиях в Лугано добыла бельгийка Элисе Мертенс.