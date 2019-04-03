Лучший футболист в истории бразильская легенда Пеле высказал свое мнение об игре фоварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Пеле отметил, что быть его преемником — это очень большая ответственность. При этом бразилец заметил, что он большой поклонник Мбаппе: уже два года является фанатом француза. Пеле пожелал ему удачи — такой же, какая была у Пеле на протяжении всей карьеры.

Пеле объяснил, почему люди сравнивают его Мбаппе: дело в том, что он такой же красавец, как и Пеле. По мнению бразильца, он также начинал юным, использовал дриблинг, поэтому Мбаппе и похож на Пеле.

«Я счастлив, это честь. Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает Золотого мяча и надеюсь он получит награду когда-нибудь, ведь он одним из лучших клубов в мире», — цитирует Пеле RMC Sport.

20-летний Мбаппе перебрался в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Год спустя парижане выкупили трансфер нападающего за € 135 млн.