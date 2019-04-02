Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин сообщил в своем телеграм-канале, что на него было совершено нападение. Неизвестный чем-то брызнул Василию в лицо.

По словам Уткина, это случилось после тренировки „Эгриси“. В то время и место, где он практически всегда бывает и его легко застать.

«Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — написал Уткин.

Как отметил Уткин, ему попало вскользь в левый глаз. Уткин отмечает, что есть одна причина и только два человека, которым это захотелось бы провернуть. Уткин рассказывает об этом в последнем выпуске на своем YouTube-канале.