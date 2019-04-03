Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о своём состоянии после нападения. Вчера, 2 апреля, неизвестные напали на Уткина в Москве.

На своей странице в «Твиттере» журналист сообщил, что с ним всё в порядке. «Коллеги, я почти в полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в «телеграме», — написал Уткин.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb — Василий Уткин (@radioutkin) April 2, 2019

Напомним, сразу после нападения Уткин описал инцидент на своем канале в телеграме. По словам журналиста, неизвестный чем-то брызнул ему в лицо. Комментатор описал нападавшего как молодого парня в капюшоне и серой худи. Инцидент произошёл рядом со спортивным комплексом «Локо-спорт» в Москве. Вещество, которым брызнул в Уткина нападавший, попало в лицо и левый глаз. «Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — описал подробности журналист.

Уткин отмечает, что есть одна причина и только два человека, которым это захотелось бы провернуть. Журналист рассказывает об этом в последнем выпуске на своем YouTube-канале.