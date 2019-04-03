В Санкт-Петербурге состоится хоккейный матч между СКА и московским ЦСКА. Игра будет проходить в рамках финала Западной конференции в Кубке Гагарина. Данная встреча будет четвёртой в серии: на данный момент московские армейцы ведут со счётом 2-1.

Матч состоится в Ледовом дворце сегодня, 3 апреля, начало запланировано на 19:30.

СКА потерпел два поражения подряд, обе встречи проходили в Москве на «ЦСКА-Арене». Затем серия переместилась в Санкт-Петербург, и команде Ильи Воробьёва на домашнем льду удалось одержать победу и сократить отставание. Таким образом, серия будет состоять как минимум из пяти матчей, следующая игра пройдёт в Москве в пятницу, 5 апреля.

В предыдущей встрече петербургские армейцы первыми пропустили шайбу, однако затем смогли отыграться. Подопечные Воробьёва имели шанс выйти вперёд: шайба уже влетела в ворота Ильи Сорокина, однако арбитр не засчитал гол, так как он был забит ногой. В итоге основное время закончилось вничью, и встреча перешла в овертайм, где более успешными оказались игроки СКА.