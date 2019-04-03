«Вильярреал» на своём поле принимал каталонскую «Барселону» в матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Игра проходила на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и завершилась вничью со счётом 4:4.

Открыть счёт удалось гостям встречи: уже на 12-й минуте бразилец Филиппе Коутиньо отправил мяч в сетку ворот Серхио Асенхо. Спустя всего четыре минуты «Барселона» удвоила своё преимущество: отличился Малком, результативную передачу отдал Артуро Видаль.

Семь минут потребовалось «Вильярреалу» для того, чтобы сократить отставание: гол на свой счёт записал Сэмюэл Чуквуэзе. На 50-й минуте Карл Токо-Экамби смог сравнять счёт, забив гол с передачи того же Чуквуэзе. Затем Висенте Иборра вывел «Вильярреал» вперёд, а Карлос Бакка увеличил преимущество хозяев до двух мячей.

«Барселона» была близка к поражению, но на 90-й минуте Лионель Месси забил со штрафного, а спустя ещё три минуты, в добавленное время, Луис Суарес отправил четвертый мяч в ворота «Вильярреала».