Биатлонист Алексей Волков поделился своими впечатлениями от выступления в эстафетной гонке на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен представлял команды Ханты-мансийского автономного округа и на финише побежал не в тот коридор: Волков по ошибке отправился на стрельбище.

После гонки биатлонист признался, что из-за болезни чемпионат России для него прошёл неудачно. Что касается ошибки при передаче эстафеты, спортсмен объяснил, что у него «отключилась голова». «Я в последний момент только понял, что еду не в тот коридор. В итоге затормозил, развернулся», — сказал Волков, слова которого приводит «Тюменская арена». Биатлонист отметил, что из-за ошибки его команда потеряла время.

Напомним, победу одержала первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Ранее сообщалось, что еще один член российской сборной, представляющий команду из Петербурга, Дмитрий Малышко опоздал на старт.