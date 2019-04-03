Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал опоздание Дмитрия Малышко на старт эстафеты, которая состоялась в Тюмени в рамках чемпионата России.

«Это безобразие. Что бы там ни произошло, это ответственность спортсмена», — заявил Васильев, слова которого приводит «Спорт день за днём». Специалист добавил, что команда заняла пятое место, а Малышко на своём этапе проиграл больше минуты. По мнению Васильева, если бы не ошибка, то команда могла бы бороться не только за попадание в призы, но и за победу в гонке.

Специалист отметил, что Малышко не понесёт никакого наказания за произошедшее. «А как его можно наказать? Из сборной выгнать? Никто не выгонит. Даже санкции сложно применить», — сказал Васильев.

Напомним, победу одержала первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.